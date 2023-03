Mobilità elettrica protagonista Test drive, mini-moto e dibattiti

A Medicina il primo E-Day, evento culturale sulla mobilità elettrica e transizione energetica, organizzato dal Centro per le Comunità solari locali in collaborazione con Viaggiare in Elettrico di Cristian Loria e con il patrocinio del Comune. L’evento sarà domenica dalle 9.30 alle 17 al centro Ca’ Nova. Una giornata all’insegna di tantissime attività e interventi di importanti ospiti, tra cui divulgatrici e divulgatori scientifici, imprenditrici e imprenditori di aziende innovative, Youtuber e Influencer del settore.

L’iniziativa con ingresso gratuito prevede un’area espositiva owners; una zona di test drive auto e moto di tutti i marchi e un settore dedicato ai bambini con mini-moto elettriche e istruttori professionisti. Inoltre, sarà presentato in anteprima un nuovo veicolo elettrico: la prima apparizione in pubblico ad un evento. In apertura il saluto iniziale del sindaco Matteo Montanari e dell’assessore all’Ambiente, agricoltura e urbanistica Massimo Bonetti. A seguire, l’intervento di Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna, presidente del Centro per le Comunità solari e membro di Energia per l’Italia. Si darà inizio dalle 10.15 alla Tavola Rotonda sui trasporti e il ruolo della mobilità elettrica nel nuovo sistema energetico del 2050. Dalle 14 tavola rotonda sulle infrastrutture necessarie per garantire che la mobilità elettrica possa sostituire quella tradizionale a motore a scoppio. Concluderà Silvia Zamboni, vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione.

"Siamo molto contenti d’ospitare a Medicina un evento d’approfondimento così interessante e attuale. Il nostro Comune ha sempre collaborato con il centro per le Comunità solari e ha grande interesse per la mobilità elettrica. Abbiamo spinto e sostenuto la diffusione di colonnine pubbliche di ricarica, un paio ancora gratuite per i soci energetici della Comunità solare. Così come da quasi 10 anni abbiamo auto elettriche tra quelle in uso al Comune. Se è il futuro, è giusto spiegarlo ai cittadini" dice il sindaco Montanari.