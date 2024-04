Modifiche alla viabilità da venerdì

Scatteranno venerdì mattina, e resteranno in vigore fino a domenica sera, le modifiche alla viabilità messe a punto per il Mondiale Endurance di scena questo fine settimana in Autodromo. Si tratta di un piano più rigido del solito in quanto, oltre alla limitazione del traffico veicolare, prevede anche lo stop ai pedoni nei punti di accesso alle zone più vicine al circuito per "evitare che la presenza di persone a ridosso della recinzione esterna dell’Autodromo (la memoria va ai capannelli visti durante le ultime edizioni del Gran premio di Formula 1, ndr) possa creare situazioni di potenziale pericolo".

Dunque, eccezion fatta per i residenti, niente auto né pedoni nel tratto di viale Dante compreso tra piazzale Leonardo da Vinci e l’incrocio Pirandello-Graziadei. Idem in via Pirandello, nel tratto compreso tra via Boccaccio e viale Dante; in via Graziadei (nel tratto compreso tra viale Dante e via Manzoni); in via Tabanelli (nel tratto compreso tra via Goldoni e via Graziadei).

La gestione della viabilità si annuncia complicata in special modo domenica, visto che al PalaRuggi c’è il derby di basket Virtus-Andrea Costa. In zona Autodromo ci sono le consuete aree di parcheggio a pagamento allestite durante gli eventi. La vera novità è la navetta gratuita (offerta dalle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato) che farà la spola tra il centro storico e l’Enzo e Dino Ferrari. Orari: sabato dalle 13 alle 18; domenica dalle 11 alle 17. Percorsi: piazza Matteotti (carico), viale Dante-Zappi (fermata) e viale Dante-via Goldoni (scarico); ingresso via Malsicura (carico), viale Dante Zappi (fermata) e piazza Matteotti (scarico).