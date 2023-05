Mondiale Superbike Finalmente i biglietti

Al via oggi la prevendita dei biglietti per la tappa imolese della Superbike, evento atteso in Autodromo da venerdì 14 a domenica 16 luglio. I tagliandi per il settimo round della stagione 2023 del campionato mondiale riservato alle moto derivate dalla produzione di serie sono acquistabili esclusivamente sul sito Internet Ticketone.it e nei centri autorizzati Ticketone.

Dopo anni di assenza (l’ultima edizione imolese è del 2019), gli appassionati avranno la possibilità di vedere di nuovo all’opera i grandi protagonisti della Superbike su uno dei circuiti iconici della storia di questo Mondiale, dove sono state scritte pagine indimenticabili del motosport a due ruote. Come il celebre duello tra Troy Bayliss e Colin Edwards nel 2002, in un autodromo pieno in ogni ordine di posti; o la conquista del titolo iridato da parte di Max Biaggi con l’Aprilia nel 2010, primo italiano a raggiungere questo risultato.

Oggi il campionato vede grandi protagonisti Alvaro Bautista (Ducati), campione del mondo in carica, Jonathan Rea (Kawasaki), sei volte iridato e vincitore di gara-1 nel 2019 (gara-2 fu annullata per maltempo tra le polemiche), il talento turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), per un inizio di mondiale che ha visto indiscusso leader lo spagnolo della Rossa di Borgo Panigale, che si è però dovuto impegnare a fondo per tenere a bada i due coriacei avversari. Senza dimenticare gli altri italiani al via, Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati) e Lorenzo Baldassarri (Yamaha), decisi a ritagliarsi un ruolo da protagonisti sulla pista di casa.

"Con l’apertura della prevendita dei biglietti, diamo il via ufficialmente alla lunga volata che ci porterà a vivere nel weekend 14-16 luglio nuovamente il Mondiale Sbk – commenta Pietro Benvenuti, direttore di Formula Imola –. Un campionato che da sempre è nel Dna dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ed è una grandissima soddisfazione ritornare ad ospitarlo, sicuri che ciò renderà felici i tantissimi appassionati delle due ruote che non vedranno l’ora di affollare paddock e tribune per assistere alla battagliare in pista dei grandi protagonisti del campionato".