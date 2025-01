‘Navigare nel futuro’. Evento per gli studenti

La Fondazione per l’Infanzia Santa Maria Goretti di Imola promuove un evento formativo dal titolo ‘Navigare nel futuro’, rivolto agli studenti del triennio finale delle scuole superiori della città. Appuntamento sabato 11 gennaio alle 10.30 nell’Auditorium 1919 di Sacmi (via Selice, 17/A).

Protagonisti dell’incontro saranno circa 170 studenti, provenienti dal Polo liceale (due classi) e dall’Iis Paolini-Cassiano (sette classi), che avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti di altissimo profilo. Tra i relatori figurano nomi di spicco nel mondo della tecnologia e dell’innovazione, come Antonio Prado, Riccardo Burrai e Diego Blunda, accompagnati dal moderatore Davide Accetturi. Professionisti, manager e imprenditori, i relatori sono impegnati attivamente nella divulgazione scientifica delle loro competenze, collaborando con Open Access Italia, un’associazione no profit dedicata alla diffusione delle conoscenze tecnologiche tra le nuove generazioni.

"L’evento – spiegano i promotori dell’iniziativa – offrirà uno sguardo affascinante sulle tecnologie di punta, tra cui intelligenza artificiale, internet e telecomunicazioni, proponendo una narrazione coinvolgente e accessibile, in grado di ispirare gli studenti. Non mancheranno momenti interattivi, tra cui un dialogo dimostrativo con l’intelligenza artificiale e una diretta streaming sul canale di Open Access Italia, per estendere l’esperienza formativa anche oltre l’Auditorium".

Al termine di ogni intervento gli studenti potranno intervenire con domande, trasformando l’incontro in un autentico scambio di idee.

"Ritengo quanto proposto un’occasione unica per rappresentare agli studenti imolesi in termini semplici la complessità di questo mondo e suscitare in loro un interesse per un futuro che a tutti gli effetti è oggi già realtà", sottolinea Alberto Romiti, presidente della Fondazione per l’Infanzia Santa Maria Goretti.