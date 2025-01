"Nel Ddl Sicurezza norme per tutelare gli agenti"

"Ogni giorno le forze dell’ordine rischiano la propria vita per garantire la nostra sicurezza. Difenderle è un dovere di tutti. Per questo, abbiamo inserito nel Ddl Sicurezza alcune proposte a tutela degli agenti in divisa". Lo annuncia Daniele Marchetti, consigliere Lega, che sarà domani mattina all’altezza del numero 212 della via Emilia, in centro storico. Il tutto mentre i Papaveri imolesi, in collaborazione con l’Anpi, organizzano un corteo con partenza alle 11.30 dal piazzale della stazione e arrivo sotto l’Orologio proprio contro il Ddl.