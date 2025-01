Nel pomeriggio la discesa delle Befane del Cai

Oggi pomeriggio alle 15.30 in piazza Matteotti a Imola torna l’attesissima discesa delle Befane del Club alpino italiano di Imola dalle finestre del palazzo comunale. Tutti pronti a rivolgere lo sguardo verso l’alto per le simpatiche vecchiette, che distribuiranno ai bambini e alle bambine presenti le tradizionali calze ricche di dolciumi offerte da Despar. Piazza Matteotti sarà inoltre animata da due simpatiche Befane sui trampoli che divertiranno grandi e piccini.

Sempre oggi pomeriggio l’arrivo della Befana è atteso anche nel centro sociale La Tozzona e in quello di Sasso Morelli che a partire dalle 15.30 organizzano iniziative per i più piccoli. A Dozza si rinnova la magia dell’arrivo dei Re Magi con partenza dalla chiesa di San Lorenzo in Piscerano, alle 15, e arrivo in piazza Zotti per la parte più corposa della rappresentazione. A Castel Guelfo la Befana arriverà addirittura in sella alla moto alle 15 per portare i doni ai più piccoli nel centro storico dell’abitato. Presepe Vivente organizzato da Santa Maria Maggiore a Castel San Pietro. In prima fila i bambini. Inizierà già nelle prime ore del mattino con il ritrovo in piazza XX Settembre alle 9 e la sfilata alle 10.45.