Nel weekend la ’Sagra della cultura rurale’ tra show, stand e auto

Un fine settimana nella vallata del Santerno dedicato alla cultura rurale. Sabato e domenica, nell’area sportiva di Fontanelice di via VIII Dicembre a ‘E Capano’’, torna la ‘Sagra della cultura rurale di primavera’. Un evento organizzato dalla sezione dell’Emilia-Romagna dell’Associazione per la Cultura Rurale e dal comparto regionale della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane. Dalla buona gastronomia alla commercializzazione dei prodotti tipici. Senza dimenticare musica, sport e tanto altro. Sabato 11 si partirà alle 18 con l’apertura dello stand gastronomico, con opzione asporto valida per tutta la serata, e fontane di birra. Alle 20, spettacolo musicale con il Trio Italiano per rivivere le magiche atmosfere degli anni ’60/’70/’80 a colpi di hit.

Il clou il giorno successivo fin dalle prime ore del mattino. Alle 9 il via al mercatino dei prodotti tipici rurali della collina con tanto di esposizione di galli dell’azienda agricola Pié di Coltre. Automobili d’epoca protagoniste in Piazza del Tricolore per un raduno che farà da cornice alla partenza di un giro turistico tra le curve della valle. Stand gastronomico in funzione già all’ora di pranzo, tra deliziosi primi piatti, arrosticini abruzzesi, salsiccia e straccetti di cinghiale annaffiati da ottimi vini delle cantine locali, per salutare il rientro in paese dei bolidi a quattro ruote. Presentazione dell’abbigliamento tecnico da caccia, trekking e tempo libero poi, attorno alle 17, la sfilata con la collezione primavera-estate del negozio di abbigliamento ‘Corso Mengoni’. Gran finale alle 20 con la music dance di Nearco. Per tutta la durata della festa intrattenimento per bambini con gonfiabili.

Mattia Grandi