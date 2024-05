Nidi comunali, iscrizioni aperte dal 4 maggio

Sono aperte le prenotazioni per partecipare all’open day dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati che si svolgerà sabato 4 maggio dalle 9 alle 12. Lo comunica la stessa amministrazione che indica anche le modalità per effettuare l’iscrizione: per l’open day dei nidi Girotondo di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28/A) e Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 8), bisogna prenotare l’appuntamento nella homepage del sito del Comune, entrando nella notizia dedicata al Bando Nidi d’Infanzia 2024-25. Per il nido paritario convenzionato Don Luciano Sarti (via Palestro 38), che accoglie bambini da 12 ai 36 mesi, l’appuntamento per l’open day si prenota collegandosi al sito www.scuoledonlucianosarti.it oppure telefonando al numero 051-944590.

Le iscrizioni possono essere effettuate per i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2024 residenti nel territorio comunale e sono aperte fino alle 12,30 di mercoledì 8 maggio.