Nozze in Autodromo Via libera del Comune: sala Senna agli sposi "Sarà un ‘sì’ magico"

È servito qualche anno più del previsto, ma alla fine il Comune è riuscito a inserire l’Autodromo tra i luoghi della città nei quali è possibile sposarsi. Semaforo verde ai matrimoni all’Enzo e Dino Ferrari: la Giunta ha infatti approvato la convenzione d’uso tra il Municipio e la società di promozione turistica IF Imola-Faenza per la concessione in comodato gratuito della sala Ayrton Senna per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.

Si tratta degli spazi al civico 2 del piazzale del circuito, anch’esso intitolato all’indimenticato campione brasiliano, poco dopo la torre all’ingresso dell’impianto. La sala, che durante l’anno è gestita da IF per le proprie attività di comunicazione e promozione, sarà destinata alle celebrazioni tutto l’anno: da ottobre a marzo ogni sabato e domenica; da aprile a settembre ogni martedì e mercoledì.

L’allestimento base prevede quattro poltroncine per sposi e testimoni, una per il celebrante e dieci sedie per gli ospiti. Ulteriori allestimenti o addobbi potranno essere concordati con IF. La tariffa dovuta dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili in autodromo è la stessa che oggi viene pagata per le cerimonie nella Rocca sforzesca e a palazzo Tozzoni, ovvero 410 euro (Iva esclusa) per le coppie residenti in città e il doppio, ovvero 820 euro (Iva esclusa), per i non imolesi.

Per antonomasia, l’autodromo è una location per appassionati. Tanto che qualche coppia, prima ancora della possibilità di celebrare matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili, ne ha fatto il set per foto sulla pit-lane, dopo aver svolto la cerimonia in altro luogo. Oppure ha scelto la pista per effettuare la proposta di matrimonio.

Ora c’è l’opportunità di fare tutto in autodromo. Compresa l’eventuale possibilità, per esempio, di scattare foto sulla terrazza della torre del circuito o sulla pista, naturalmente previa le dovute autorizzazioni per entrambe le location. Oppure ancora organizzare un rinfresco in collaborazione con il ristorante Carburo (in questo caso a pagamento), a pochi metri dalla sala Ayrton Senna. E perfino utilizzare i simulatori (sempre a pagamento).

"Siamo riusciti a sbloccare una suggestione che da anni era rimasta solo un desiderio di tanti appassionati, quello di sposarsi in un luogo iconico e magico come l’Autodromo", commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e ai Servizi al cittadino, Elena Penazzi. A lanciare per primo l’idea era stato infatti, ormai una decina d’anni fa, l’allora assessore Mirco Cantelli.

"Finora ci sono state proposte di matrimonio e foto degli sposi in pista, ma questa nuova possibilità darà modo di vivere il momento del ‘sì’ proprio all’interno della struttura – concludono Panieri e Penazzi –. Pensiamo che questa attività, insieme a tutte le altre che stiamo mettendo in campo, contribuirà a rendere sempre più polifunzionale e attrattivo l’Autodromo".