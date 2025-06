C’è aria di F1. Alpine e Williams. Test sul circuito

Aria di F1 in Autodromo. Un mese dopo il Gp, e con in mezzo l’uscita dal calendario 2026 del Circus, l’Enzo e Dino Ferrari ha ospitato ieri i test di Alpine e Williams. Le monoposto delle due scuderie hanno animato il pomeriggio imolese, sul quale è tornato a splendere il sole dopo una mattinata di pioggia. A scrutarle da dietro le reti di recinzione, il consueto capannello di appassionati che si sono radunati non appena dal tracciato si è levato l’inconfondibile suono dei motori della classe regina dell’automobilismo. Alpine e Williams, rientrate dal Canada e pronte a spostarsi in Austria per il Gp di fine mese, sono solo gli ultimi team in ordine di tempo che hanno scelto Imola per testare le rispettive auto.