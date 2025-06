Cremonini, parte la caccia ai biglietti

Al via ieri la caccia ai biglietti per il concerto di Cesare Cremonini in Autodromo il 13 giugno 2026. Per il momento, la prevendita è riservata esclusivamente ai possessori di carta Mastercard, che possono acquistare i tagliandi in anteprima tramite la piattaforma dedicata priceless.com/music. Per tutti gli altri la vendita libera inizierà domani alle 11 su livenation.it/cremonini. Il costo per il posto unico è fissato a 68,31 euro, mentre l’area Pit, più vicina al palco, ha un prezzo di 86,94 euro (con commissioni). Pacchetti speciali: il Pit gold early entry, a 200,50 euro (escluse commissioni), ingresso anticipato e un gadget; e il Pit gold vip terrace, (330,50 euro escluse commissioni), terrazza dedicata, open bar, buffet e vista palco.