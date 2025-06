Cremonini-bis a giugno 2026 . Inaugurerà l’arena del circuito : "Forte legame tra lui e la città"

Un ritorno previsto, ma non per questo meno apprezzato. Sarà Cesare Cremonini a inaugurare, sabato 13 giugno 2026, la nuova ‘Music Park Arena’ di via Malsicura, in Autodromo. Per il cantautore bolognese, che nel 2022 ha ricevuto dal sindaco Marco Panieri il Grifo della città, si tratta appunto di un bis dopo il concerto con oltre 70mila persone del luglio di tre anni fa. Quello show, vissuto nel tradizionale scenario ai piedi della Rivazza, finì anche al cinema in un docufilm. E la sua buona riuscita, suggellata da una emozionante interpretazione di Marmellata #25 ("Ah, da quando Senna non corre più..."), convinse Cremonini a tornare a esibirsi in città alla prima occasione buona.

Confermate dunque le indiscrezioni della vigilia, alimentate dallo stesso artista, che giovedì in un messaggio pubblicato sui propri canali social nel quale venivano richiamati i colori dell’ultimo album Alaska aveva fatto capire che di lì a poco sarebbe arrivato un annuncio importante. Ieri mattina, a pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold-out da mesi, la notizia dei quattro nuovi grandi eventi dal vivo per l’estate 2026. Oltre a Imola, Cremonini tornerà infatti sul palco anche il prossimo anno in appuntamenti particolarmente suggestivi: si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 e infine, dopo lo show in Autodromo, alla Visarno Arena di Firenze il 17.

I biglietti per le date del ‘Cremonini Live26’ saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 10 di martedì 17 giugno su www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di giovedì 19 giugno su www.livenation.it/cremonini. Radio Deejay è la radio ufficiale del tour.

Non si conosce ancora la capienza del nuovo spazio di via Malsicura, che vedrà il pubblico accomodarsi nella Fan zone allestita per Wec e F1 e soprattutto nel vicino parcheggio in erba e con un dislivello che dovrebbe migliorare la visuale. Cremonini via social ha parlato ieri di una capacità di 80mila persone, e in effetti le prime notizie arrivate nei giorni scorsi dal Comune ipotizzavano appunto quel limite. Probabile però che, almeno all’inizio, si decida di non caricare troppo la nuova area, pensata per ospitare concerti in una zona meno rovente dell’Autodromo e liberando la Rivazza nonché la pista, destinate in futuro a ospitare test auto anche durante poco prima dei concerti.

"Siamo davvero felici che il primo grande concerto della ‘Music Park Arena’ sia quello di Cremonini, artista che la nostra città ama profondamente – ha commentato ieri il sindaco Panieri –. È un segno concreto di come questa nuova opportunità sia già diventata realtà: appena presentata, ha già trovato un primo protagonista d’eccezione. Lo ringraziamo per aver scelto ancora Imola, dopo lo storico concerto del 2022 e il forte legame che ci unisce".

In attesa dei grandi eventi musicali del 2025 (12 luglio Max Pezzali e 20 luglio AC/DC, entrambi nel paddock Rivazza), è evidente che la scelta di annunciare il primo concerto del prossimo anno testimonia la volontà del Municipio di abbassare i decibel delle polemiche legate alla recente uscita del Gran premio di Imola dal calendario della Formula 1 del 2026.

"La nostra città rilancia con coraggio e guarda avanti, continuando a costruire passo dopo passo una nuova centralità culturale e musicale – assicura il sindaco Panieri –. Un progetto condiviso insieme all’Autodromo, che ringrazio, in particolare il direttore Pietro Benvenuti, e all’assessora all’Autodromo e ai Grandi Eventi, Elena Penazzi. Grazie di cuore ai partner che hanno lavorato a questo risultato e con i quali si è scelto di condividere un percorso, a cominciare da Studio’s e Live Nation".