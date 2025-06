Esibizioni, shopping e assaggi: scatta oggi Imola di Mercoledì

Al via questa sera l’edizione 2025 di ‘Imola di mercoledì’, la rassegna estiva ideata e organizzata da Confcommercio Ascom per animare il centro storico con musica, iniziative, degustazioni e tanto divertimento. Quattro le serate in programma, ognuna ispirata a un elemento naturale: si comincia con il fuoco e il rosso, per poi proseguire con acqua (azzurro) il 26 giugno, terra (nocciola) il 2 luglio e aria (bianco) il 9 luglio.

L’evento vede la partecipazione attiva di tantissime realtà commerciali che ogni sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un’occasione per incontrarsi, conoscersi e fare acquisti fino a tardi. Torna anche quest’anno, nell’Infopoint dell’evento in piazza Caduti per la Libertà, l’iniziativa ‘Shopping by night’: a coloro che consumeranno o faranno acquisti nel centro storico per un importo minimo di 30 euro sommando due diversi scontrini, verrà regalata la t-shirt ‘I quattro elementi’.

Il programma è ricchissimo: in piazza Matteotti giochi gonfiabili, luna park, degustazioni di vini romagnoli, esposizione di auto e spettacoli. In via Emilia e via Orsini spazio al mercatino, alle letture per bambini con la Biblio-bike, alla musica dal vivo e a un dj set.

In piazza Gramsci e via XX Settembre non mancheranno duelli di scherma, laboratori creativi, animazioni per bambini, street food e concerti.

Da non perdere anche la visita guidata gratuita al Giardino storico del Palazzo Vescovile e al Museo delle Carrozze, in programma ogni mercoledì con partenza dall’Infopoint alle 20 (max 40 partecipanti). Inoltre, presso la Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, sarà possibile visitare la mostra di motociclette d’epoca a cura del Mimas.

Una festa per tutta la città, all’insegna dei colori, della musica e della convivialità.