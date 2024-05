Obiettivo 200mila presenze. Numeri del 2022 superati: "Ci sono ancora biglietti"

È di 200mila presenze in tre giorni l’obiettivo (molto ambizioso) per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. Dopo le 130mila del 2022 e le 180mila dello scorso anno, quando l’alluvione porto all’annullamento della gara, ad alzare l’asticella è stato ieri il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante la presentazione dell’evento che si è disputato a porte chiuse nel 2020 e nel 2021.

Grazie all’allestimento di varie tribune provvisorie, la capienza giornaliera dell’Autodromo salirà quest’anno a 92mila spettatori. E sono ancora disponibili varie migliaia di biglietti per il venerdì (prove libere) e per il sabato (prove libere e qualifiche). La domenica, giorno della gara, si annuncia invece vicina al tutto esaurito, visto che restano a disposizione 9mila tagliandi. Va detto che, nel calcolo delle presenze complessive, un abbonamento per l’intero weekend viene conteggiato tre volte.

"Ci sono ancora posti disponibili, da vendere, soprattutto per la giornata di domenica – conferma Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola –. Siamo sui 9mila posti liberi al momento, anche in tribune importanti. Ci sono poi molti altri posti per il venerdì e il sabato. Invito quindi tutti gli appassionati, in questa rincorsa alla Red Bull dopo la bella lotta di Miami. Basta guardare il poco distacco sui giri, senza scordare che in questo Gran premio ci sono tre prove libere".

Per quanto riguarda la gara di domenica, c’è disponibilità al prato della Tosa, che grazie allo smantellamento dell’ex tribuna ecologica può garantire oggi una capienza molto maggiore rispetto a quella del 2023.

"Siamo un po’ sottotono il venerdì, mentre stiamo crescendo il sabato – conclude Minardi sempre in riferimento all’andamento della prevendita –. Numericamente siamo già oltre i numeri del 2022, comunque. Ci auguriamo di fare bingo".

Oltre alle monoposto di Formula 1, in riva al Santerno si vedranno infatti anche le vetture di Formula 2 e 3. A differenza della categoria regina, entrambe saranno impegnate, oltre che nelle prove libere e nelle qualifiche del venerdì, anche nelle rispettive Sprint race di sabato 18 (25 e 18 giri).

Per quanto riguarda Max Verstappen e il resto del Circus iridato, si parte invece con la prima sessione di prove libere venerdì 17 dalle 13.30 alle 14.30, seguita da un secondo atto dalle 17 alle 18 e da un terzo sabato 18 dalle 12.30 alle 13.30. Sempre sabato 18 sarà il momento delle qualifiche, che animeranno il circuito Enzo e Dino Ferrari dalle 16 alle 17.

Domenica 19 il clou del fine settimana: al mattino, le gare di Formula 2 e 3 sulla distanza lunga (35 e 22 giri); poi tutti i riflettori puntati sulla Formula 1: dalle 13 alle 13.30 la tradizionale parata dei piloti; alle 14.46 tutti in griglia per l’inno nazionale; alle 15 semaforo verde per la partenza del Gran premio con il primo dei 63 giri in programma. A differenza del 2022, quest’anno non è previsto il sorvolo delle Frecce tricolori.