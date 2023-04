Orari e chiusure all’Ausl per il ‘ponte’

In occasione del ponte del 25 aprile, alcuni servizi dell’Ausl subiranno delle variazioni nelle aperture. Lunedì 24 resteranno chiusi i servizi amministrativi e di supporto: tutti gli sportelli unici distrettuali del territorio (Cup-Cassa-Anagrafe assistiti), l’Ufficio relazioni con il pubblico, il Polo formativo, lo Sportello accettazione ricoveri.

Per prenotazioni e disdette, oltre al Fascicolo sanitario elettronico, restano a disposizione il Cup telefonico 800 040606 e le farmacie del territorio. I pagamenti ticket possono essere effettuati alle riscuotitrici automatiche.

Servizio sospeso per il ponte anche per la medicina legale, l’attività ambulatoriale della medicina riabilitativa (al Silvio Alvisi), il Centro gestioni ausili, il Consultorio familiare, l’area vaccinale pediatrica e i due punti di erogazione diretta dei farmaci all’ospedale Santa Maria della Scaletta e alla farmacia dell’ospedale vecchio-Ex Lolli.

Nelle giornate e nelle fasce orarie di assenza del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta (tutto il periodo dal 22 al 25 aprile compresi sono giornate prefestive o festive), i cittadini con bisogni sanitari di base (urgenti ma non di emergenza) possono rivolgersi agli ambulatori di continuità assistenziale di Imola, Medicina, Vallata del Santerno e Castel San Pietro Terme.

Consigli telefonici o richieste di visita domiciliare al numero telefonico 800 040 050: la notte dalle 20 alle 8 e nei prefestivi e festivi negli orari sotto indicati. Accesso diretto diurno: Imola (via Caterina Sforza 3 – palazzina di fronte al centro prelievi): prefestivi e festivi 8-20; Case della Comunità di Medicina (via Saffi,1) e di Castel San Pietro Terme (viale Oriani, 1): prefestivi e festivi 8-20; Casa della Comunità della Vallata del Santerno (sede Borgo Tossignano Via dell’8°Centenario): prefestivi 10-20, festivi 8-20.