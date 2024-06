Ottimo esordio ’Imola di mercoledì’ accende il centro: "Un grande spirito"

Buona la prima per ‘Imola di Mercoledì’, evento organizzato da Confcommercio Ascom con il sostegno di tanti organismi pubblici e partner privati, che ieri sera è tornato ad animare il centro storico, nonostante le incertezze date dal tempo. Complice anche il gran caldo che ha spinto tanti imolesi fuori di casa, il cuore della città ha fatto registrare un gran viavai per il primo dei quattro appuntamenti della manifestazione dedicata allo shopping e non solo.

"Per la nostra associazione è sempre un piacere organizzare questo evento con la collaborazione degli operatori coi quali siamo costantemente in contatto e che più che mai hanno dimostrato un forte interesse a proporre idee per animare il centro storico, che è il vero cuore pulsante della nostra città – sottolineano Marco Nannoni e Andrea Martelli, rispettivamente presidente e direttore generale di Confcommercio Ascom Imola –. Tutte le attività partecipano attivamente, anche in sinergia tra loro, per creare insieme a noi un programma ogni anno sempre nuovo e accattivante, da far scoprire ai numerosi visitatori passeggiando per le vie del centro storico".

Tra negozi aperti, musica e mercatini, molto apprezzato il tema di quest’anno: ‘Un mondo a colori’. La serata di ieri era dedicata ad Americhe e Antartide (caratterizzate da magenta e azzurro), mentre il 26 giugno si volerà invece idealmente in Africa e Oceania (turchese e arancione). Il 3 luglio spazio invece Asia ed Europa (menta/rosa); finale tutto locale il 10 luglio con Iomla e la Romagna (lavanda/giallo).

I visitatori che hanno approfittato dell’apertura serale delle attività commerciali per fare acquisti nei negozi del centro storico hanno ricevuto la t-shirt ‘Un mondo a colori’. Presentando all’Infopoint (piazza Caduti per la Libertà) due scontrini della serata comprovanti gli acquisti effettuati in due diverse attività commerciali (somma minima 30 euro) si riceveva infatti il gadget dell’evento.

Impossibile elencare tutte le iniziative che hanno caratterizzato la serata. Protagoniste arte e cultura, con la visita guidata gratuita al giardino storico del palazzo vescovile e al museo delle carrozze più l’apertura straordinaria della Galleria della Fondazione che ospita la mostra ‘Le raccolte di Palazzo Sersanti’. Tanti anche gli appuntamenti per i bambini e per le loro famiglie così come numerosi sono stati anche gli show musicali e le esibizioni in vari punti del centro storico cittadino che almeno per una sera ha messo da parte le difficoltà.