PalaRuggi, fumata bianca per le gare. Andrea Costa e Virtus trovano la quadra

Imola (Bologna), 31 agosto 2024 – Una nota congiunta dei due club di basket per annunciare l’accordo raggiunto per alternarsi nelle gare casalinghe al PalaRuggi. Impianto dove quest’anno ci sarà un po’ di traffico: oltre ad Andrea Costa e Virtus nella struttura di via Graziadei giocherà infatti le sue partite casalinghe anche la Clai Imola, neo promossa in serie A2. Questo il testo diffuso: "La Virtus Neupharma Imola e l’Andrea Costa Imola 2022 comunicano di aver trovato un accordo, anche grazie al lavoro di mediazione del sindaco Marco Panieri, per la reciproca alternanza tra sabato e domenica delle partite casalinghe al PalaRuggi. Il calendario definitivo delle gare casalinghe di Virtus Neupharma e Andrea Costa, verrà reso noto nei prossimi giorni".

Le due società si sono sedute al tavolo con il primo cittadino a fare da mediatore per trovare la quadra e gli incastri del calendario agonistico: "L’amministrazione comunale – le parole di Panieri – è felice edorgogliosa di poter vedere giocare al Ruggi le due squadre di basket e la Clai in serie A di pallavolo. La cosa importante è l’aspettativa che hanno gli appassionati imolesi e ci sarà l’opportunità di vedere un derby a buoni livelli in una serie importante come la B, con un grande pubblico. Il significato dello sport è quello di unire e non dividere, con una sana competizione la quotidianità imolese".

Un accordo che viene accolto così in casa V imolese: "Per il compromesso trovato – commenta il dg giallonero Gabriele Torreggiani–, ringraziamo il sindaco che ha mediato nella situazione, e il club biancorosso che ha dato la sua disponibilità nonostante i problemi a cui andranno incontro le due squadre. C’è stata la voglia da parte di tutti di unire e non dividere, il calendario non lo possiamo ufficializzare perché serve un passaggio burocratico che manderemo in lega. Sia Andrea Costa che Virtus giocheranno le domeniche in parti uguali, poi dovremo convivere con le date del primo dicembre e cinque gennaio dove anche la Clai giocherà in casa. Anche qui ci divideremo equamente le cose in accordo fra noi". Dall’altra parte la posizione del club biancorosso: "Partiamo dal presupposto – dice il dg Sofia Conti – come emerso in questi giorni, che non dovremmo essere noi e la Virtus Imola a barattare il sabato e la domenica. Siamo le realtà con più pubblico a Imola. E’ assurdo che dobbiamo essere noi del basket a smezzare le giornate. Avremmo potuto tenere la nostra posizione, ma ci siamo trovati ad un tavolo con il sindaco Panieri ed è arrivata la mediazione. Sono convinta che questo verrà ripagato con una collaborazione proficua per tutti".