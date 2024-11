"Parole di inclusione" . Cassa, podcast sul sito

La Cassa di Ravenna, che fa parte dello stesso gruppo della Banca di Imola, scende in campo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sostenendo e diffondendo la campagna di comunicazione e informazione promossa dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e strutturata nella collana di podcast intitolati ‘Parole di Inclusione’. I contenuti sviluppano in particolare il tema centrale dell’autonomia finanziaria come antidoto e soluzione alla violenza economica: nel corso delle puntate sono trattate e spiegate una serie di importanti informazioni, fornendo un aiuto concreto per prevenire forme pericolose di dipendenza economica. Tutti i podcast della serie sono fruibili da ieri sul sito della Cassa di Ravenna (www.lacassa.com) e dell’Abi (www.abi.it): si tratta infatti di temi di grande attualità – fanno sapere dal gruppo bancario – per i quali purtroppo è necessario richiedere una attenzione costante che va ben oltre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il messaggio chiave dell’iniziativa è ‘Tu non sei sola’ con l’obiettivo di trasmettere vicinanza alle donne vittime di violenza, e offrire un set di strumenti info-educativi utili a creare consapevolezza sul tema in coerenza con i contenuti della ‘Guida contro la violenza economica’ lanciata lo scorso 6 marzo.

Nella foto: il presidente del gruppo Cassa, Antonio Patuelli