Parte l’estate dei sapori. Il cibo di strada è uno show

Comincia all’insegna del gusto l’Estate Castellana. In questo week end centrale di giugno, a partire da oggi, arrivano infatti in città i truck dello Street Food, mentre piazza Acquaderni diventerà la ’Piazzetta del Gusto’ trasformando il centro storico in un palco per l’arte di strada. Si parte, dunque, con lo Street Food, con specialità e stuzzicherie, un evento che, sin dalla sua nascita, ha sempre avuto un ottimo riscontro di pubblico. I truck offriranno le loro proposte gastronomiche dalle 18 alle 23.30 di oggi, dalle 12 alle 23.30 domani e domenica dalle 12 alle 22.30. Nel programma organizzato da amministrazione comunale, Pro Loco e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di altre realtà e associazioni del territorio.

In piazza Acquaderni ogni sera dalle 18 alle 23.30 il miele e altri prodotti locali come castrato, cipolla, formaggi e birra artigianali saranno protagonisti di degustazioni ed esperienze guidate. Stasera, poi, ci saranno la smielatura e un minicorso di introduzione all’analisi sensoriale sotto la regia di Lucia Piana, mentre domani alle 20 si terrà l’incontro "Castel San Pietro: dalla transumanza a capitale del Castrato" con Giancarlo Naldi nelle vesti di coordinatore e tanti ospiti tra cui lo chef stellato Igles Corelli, il macellaio Luca Bucci e Luca Comellini dell’omonimo caseificio, con degustazione di castrato.

Domenica 15 dalle 19 alle 21 ci si sposterà in piazza XX Settembre dove Patrizio Roversi presenterà l’evento ’La cucina d’autore e The Swing Cooking Show’ con lo chef Igles Corelli e le musiche di Daniele Benati – Bengi: realizzazione commentata e musicata di un piatto al miele, con racconti e video dal progetto "I gusti nella cucina d’autore". Protagonista della tre giorni anche la musica, l’arte di strada e il ballo, che riempiranno strade e piazze in tutti e tre le giornate, poi mini luna park attivo per i più piccoli e corso di sommelier in via Matteotti per chi vorrà avvicinarsi ancora di più al vino. L’intero programma lo si può trovare sul sito e sulla pagina Facebook del comune.

Claudio Bolognesi