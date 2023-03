Passaporto, la svolta Sabato e domenica uffici aperti per il rilascio

Due open day straordinari al commissariato di Polizia di Imola per il rilascio del passaporto. Un raggio di luce che illumina lo scenario cupo degli ultimi mesi nei quali sono emerse, un po’ in tutta Italia, parecchie difficoltà per ottenere il documento. Tempi d’attesa? Secondo una recente inchiesta di Altroconsumo in 13 città del Belpaese, anche 4-6 mesi a causa della critica digitalizzazione dei vari processi.

Riflettori puntati, l’11 e 12 marzo, sull’ufficio passaporti di viale Rivalta dove presentarsi per le istanze per avere il libretto. Fascia di apertura mattutina straordinaria nel week end, dalle 9 alle 13 in entrambe le giornate, ma con prenotazione. Già, sarà vincolante riservare preventivamente l’appuntamento straordinario sull’agenda online dedicata della Polizia di Stato (https:www.passaportonline.poliziadistato.it) accessibile tramite la propria ‘identità digitale’.

Le prenotazioni per l’open day di sabato 11 si apriranno alle 8 di venerdì 10, mentre quelle di domenica 12 allo stesso orario di sabato. Due aperture in via straordinaria rivolte a chi desidera ottenere con urgenza l’utile documento di viaggio e di riconoscimento. Come avviene da qualche tempo si tratterà del modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Uno strumento dotato di un microchip in copertina che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Senza dimenticare la presenza, a pagina 2, della firma digitalizzata salvo specifiche esenzioni. Passaporto individuale anche per i minori perché, da un po’, il genitore non può più richiedere l’iscrizione del proprio figlio minorenne sul suo passaporto.

Per completare l’istanza è necessario compilare la domanda digitalizzata, da portare stampata, un documento di riconoscimento valido, due foto formato tessera identiche e recenti ed un contrassegno telematico di 73,50 euro per passaporto da acquistare in una rivendita di valori bollati. Ma anche la ricevuta del pagamento di 42,50 euro da effettuare esclusivamente mediante bollettino di conto corrente numero 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con casuale ‘importo per il rilascio del passaporto elettronico’. Per il rilascio di un nuovo passaporto, a causa del deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato anche il vecchio titolo.

Se chi decide di fare il passaporto ha dei figli minorenni, invece, è necessario l’atto di assenso siglato dall’altro genitore oppure la presenza fisica di entrambi gli adulti. Validità? Per persone da 0 a 3 anni un triennio, dai 3 ai 18 anni un lustro e dai 18 anni in su il solito decennio.

Mattia Grandi