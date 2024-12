Paura per una donna di 69 anni investita mentre attraversa la strada

Investita da un’auto in viale De Amicis, paura per una donna. M.R., queste le iniziali, imolese di 69 anni è stata portata all’ospedale nuovo con il codice ‘giallo’ che indica i casi di media gravità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutta da verificare da parte della polizia locale, che ha svolto i rilievi, l’incidente è avvenuto in viale De Amicis, all’incrocio con via Selice. Erano circa le 7.40. Una Opel Zafira, condotta da M.F., italiano di 38 anni residente a Imola, era diretto al lavoro e stava svoltando da via Selice in via De Amicis diretto verso Castel San Pietro. Qui, l’incidente, avvenuto per cause in via di accertamento. La Opel ha investito la 69enne che stava attraversando la strada, diretta verso il centro. L’auto si è subito fermata ed è stato dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati il 118 e la polizia locale del Corpo unico del Circondario imolese. Dopo il primo intervento dei sanitari, la donna è stata trasportata all’ospedale nuovo con il codice giallo. Dato l’orario di punta, l’incidente ha ovviamente avuto ripercussioni sulla viabilità lungo la circonvallazione interna per tutta la durata dei soccorsi. Nel giro di circa 30 minuti è stata però ripristinata la normale viabilità.

