Pd a trazione femminile: "Sosteniamo Marchetti"

di Claudio Bolognesi

La segretaria del Pd Francesca Farolfi e l’attuale assessore Giuliano Giordani, il vicepresidente regionale della Figc Giacomo Fantazzini e il consigliere comunale delegato allo sport Andrea Dall’Olio. Sono alcuni dei nomi presenti nella lista del Partito Democratico che sosterrà la candidatura a sindaco del centrosinistra di Francesca Marchetti, lista presentata al ristorante Arlecchino. "Forte e inclusiva", ha commentato Francesca Farolfi, la segretaria dell’Unione Castellana e candidata capolista, aggiungendo che "l’obiettivo è quello di confermare il radicamento del partito nel territorio e di sostenere Francesca". Entrando nel merito e nei nomi, ha aggiunto Farolfi, "la lista è composta da 16 persone che rappresentano i territori e le frazioni, gli ambienti socioeconomici, culturali, oltre a un necessario equilibrio di genere, una rappresentanza di tutte le generazioni, con tanta competenza e predisposizione per l’impegno politico e civile. Una lista che tiene insieme le radici e l’unitarietà del partito, ma al contempo esprime la rinnovata tensione verso mondi esterni".

La squadra che mette in campo il Pd ha una prevalenza ‘rosa’, 9 donne e 7 uomini, alcuni con un passato e un presente all’interno del partito e di ruoli istituzionali, altri all’esordio assoluto in politica, "giovani, studenti o neolaureati, che si sono messi a disposizione. Tante professionalità messe insieme, da imprenditori a insegnanti, da avvocati a infermieri, ma anche molte persone impegnate nell’ambito del volontariato", è l’identikit tracciato da Francesca Farolfi. Insieme al Pd ci saranno altre tre liste che formeranno la coalizione di centrosinistra. Marchetti: "Sono grata per la fiducia che hanno riposto in me. Il Pd, nel quale mi sono formata e che ho guidato in questi anni, so che è al mio fianco oltre a essere il perno della coalizione di centrosinistra, e so che questo viaggio che ci separa all’8-9 giugno lo percorreremo insieme". Questa la lista Pd in appoggio a Francesca Marchetti: Francesca Farolfi (52 anni), Stefano Bortolotti (54), Giorgia Bottazzi (72), Andrea Dall’Olio (55), Sofia Bovolenta (28), Giacomo Fantazzini (47), Rachele Brusa (18), Giuliano Giordani (73), Elena Castro (27), Mauro Montebugnoli (58), Eva Morbidelli (49), Loris Pagani (67), Katia Raspanti (51), Riccardo Raspanti (26), Katia Regelli (54) e Caterina Tinti (26).