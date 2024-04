Piccole dritte per ridurre l’inquinamento: meno riscaldamento, luce spenta e usare la bici

È possibile risolvere il problema? Alcuni utili suggerimenti per essere dei cittadini consapevoli. Per ridurre l’inquinamento nel nostro piccolo qualcosa possiamo fare. Ecco alcuni suggerimenti: scegliete lampadine a risparmio energetico, che fanno risparmiare cinque volte più energia. Spegnete la luce quando si esce da una stanza: anche solo 30 minuti di spreco energetico al giorno fanno cinque giorni interi di energia sprecata all’anno. Spegnete il computer ogni volta che si è finito di usarlo. Non superate mai i 20 gradi con il riscaldamento in casa: impostare il termostato su 19 gradi anziché su 20 permette di risparmiare addirittura il 7% di energia ogni giorno. Riducete l’uso delle rete e il consumo d’acqua, preferendo la doccia al bagno, chiudendo il rubinetto quando vi lavate i denti. Utilizzate i mezzi pubblici dell’automobile. Spostarsi con la metropolitana invece che con la macchina vuol dire consumare 14 volte in meno energia. Ogni volta che sia possibile spostarsi a piedi. Ognuno di noi può fare qualcosa. Non restiamo a guardare.