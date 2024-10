Piogge, abbattuti due alberi. Danni a un’auto in sosta Un pino cade nella scuola

Due alberi caduti in mezzo alla strada dopo la pioggia incessante di due giorni fa. E il maltempo torna a colpire il nostro verde urbano in due diverse zone della città.

Uno dei due fusti caduti ha invaso la carreggiata di via XXI Aprile, in zona Saragozza, dove ieri intorno alle sette del mattino un grande albero si è piegato, spezzando le radici sul marciapiede e cadendo su una macchina lì parcheggiata, danneggiandola. Chiusa la strada per qualche tempo, gli operatori hanno rimosso l’albero e ripristinato la viabilità.

Scenario analogo in via Laura Bassi, in zona Mazzini: qui, un pino marittimo all’interno del giardino Montessori è caduto, sradicandosi dal suolo, invadendo il tratto di strada di fronte alla scuola primaria Marconi. Fortunatamente, essendo un giorno festivo, nessuno studente è rimasto coinvolto nella caduta dell’albero così come nessun passante. Ma l’opposizione insorge. "Ancora alberi caduti che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini – tuona Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega –. L’amministrazione continua a dimostrare scarsa capacità di manutenzione del territorio: si tagliano alberi senza dare spiegazioni ai cittadini, ma si mantengono quelli che poi cadono. È giunta l’ora di convocare un’assemblea generale del Verde che coinvolga cittadini, associazioni e istituzioni. Un’occasione chiara e limpida dove tutti possono portare le loro istanze".

Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro: "Non capiamo come mai l’albero non sia stato monitorato e messo in sicurezza – commenta la capogruppo Francesca Scarano –. Questi episodi evidenziano la gestione imbarazzante del verde pubblico da parte della Giunta, nonostante i costi esorbitanti del golbal verde". E sul caso di via Laura Bassi, "per fortuna non passava nessuno, evitando il peggio – conclude Scarano –, considerato che l’albero è di fronte a una scuola. Fa male vedere un altro albero caduto in una zona spesso agli onori della cronaca per aggressioni e degrado".

