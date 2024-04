Pittura dal vivo con l’artista Balan e la sua mostra

Pittura dal vivo in compagnia dell’artista Mirela Balan. E poi, a ruota, la chiusura della sua mostra. Un fine settimana intenso alla sala espositiva del Cassero in via Matteotti con ’Magia dell’acquarello’, con il culmine dei disegni della pittrice di origine rumena, abitante di Dozza, domani dalle 16.30 alle 19. In esposizione, anche oggi, ci saranno soprattutto ritratti di artisti famosi nel campo della musica italiana, e anche altri soggetti. La mostra ha il patrocinio del Comune di Castel San Pietro. Balan è particolarmente riconoscibile per il suo linguaggio pittorico forte ed espressivo e ha già al suo attivo otto mostre personali e numerose collettive. Nel 2023 ha anche partecipato al Festival “Fabriano in acquarello”, il più grande del mondo dedicato a questa tecnica. Per info: 366.8747837.