Poste attiva il servizio ‘Seguimi’ nelle zone colpite

Per agevolare i cittadini colpiti in provincia di Bologna dall’alluvione di maggio, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2023 è possibile usufruire gratuitamente del servizio ‘Seguimi’.

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere prorogatoattivato dagli interessati contattando il numero verde 800 003.333. Il servizio riguarda i residenti di 25 comuni: nell’Imolese Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice in tutto il territorio comunale. Poi Castel Guelfo (zona ovest), Castel San Pietro (Gaiana, Montecalderaro, Molinonovo, Gallo e parco Lungo Sillaro nel capoluogo); Dozza (il solo capoluogo), Medicina (le frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, via Nuova); Mordano (l’intero territorio), Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve S.Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti e Autodromo-Codrignanese.