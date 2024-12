Prevenzione delle truffe e dei furti. Punto informativo dei carabinieri all’outlet

Domenica dalle 10 alle 20, il Castel Guelfo The Style Outlets accoglierà i Carabinieri del Comando Compagnia di Imola per un evento volto a sensibilizzare i visitatori sulle truffe più comuni ai danni delle persone anziane. L’iniziativa, denominata #Aiutateciadaiutarli, è parte della campagna nazionale #PossiamoAiutarvi promossa dall’Arma per informare e proteggere le fasce più fragili della popolazione offrendo strumenti utili a riconoscere e affrontare possibili situazioni di pericolo. I militari in loco, infatti, si rivolgeranno a ragazzi e bambini a cui spiegheranno come aiutare i propri cari a diffidare dagli sconosciuti e come contattare il 112 in caso di urgenze, dubbi o sospetti. Presente uno stand informativo dei Carabinieri.