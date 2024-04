Prorogata la mostra di ‘Lezione di Pace’

Prorogata fino a venerdì 19 aprile (anziché venerdì 12) al primo piano del municipio la mostra dei manifesti dedicati al tema ‘Uno per tutti, tutti per uno’, realizzati dai bambini delle scuole castellane e che erano stati consegnati all’assessora alla Scuola Giulia Naldi in occasione della ‘Lezione di Pace’ tenuta venerdì 5 in piazza XX Settembre. Alla Lezione di Pace, giunta alla 35ª edizione, hanno partecipato le scuole della Direzione Didattica Statale - quelle dell’infanzia Ercolani e Rodari, e le primarie Albertazzi, Sassatelli, Don Milani -, e la scuola paritaria Don Luciano Sarti. Ulteriori informazioni e galleria fotografica nel sito web www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/ e

nella pagina Facebook del Comune www.facebook.com/cspietro/.