Raccolta differenziata . Plastica e lattine, più controlli in centro : "Troppi rifiuti estranei"

Alzare la qualità della raccolta differenziata di plastica e lattine nel centro storico e, contestualmente, ridurre i conferimenti non corretti. È l’obiettivo delle azioni annunciate da Comune ed Hera, che prevedono controlli accurati durante la raccolta porta a porta, segnalazioni agli accertatori e tutoraggio ancora più puntuale.

Il cambio di passo arriva alla luce dei dati restituiti dall’impianto di destinazione della raccolta porta a porta di plastica e lattine nel cuore della città, che ha rilevato una "presenza di materiali estranei superiore al 20%".

In particolare, secondo quanto ricostruito da Comune ed Hera, è stata riscontrata un’alta presenza di bottiglie di plastica con liquidi all’interno, residui di cibo, materiali cartacei e oggetti in plastica. "Questi rifiuti impropri – ricordano Municipio e multiservizi – possono comportare difficoltà nel riciclo dei materiali e una diminuzione della valorizzazione economica di tale rifiuto con diminuzione dei ricavi da questa vendita che vengono utilizzati per abbattere i costi del servizio"

Inoltre, sarà distribuito in modo capillare il volantino al centro della campagna per la qualità della plastica avviata dal gruppo Hera nelle stazioni ecologiche di Imola e Bologna. ‘Trova l’intruso’ è l’invito che Hera ha deciso di diffondere con l’obiettivo di risolvere i dubbi attraverso informazioni utili sui materiali che vanno nella plastica e quelli che invece non devono andarci.

Le azioni per contrastare i "conferimenti impropri" proseguiranno nelle prossime settimane: gli operatori della raccolta porta a porta verificano il contenuto dei sacchi gialli (plastica e lattine) esposti dagli utenti la sera prima e non raccolgono quelli con materiali impropri. Su questi sacchi appongono un adesivo che informa i cittadini del mancato prelievo a causa di conferimenti scorretti. Allo stesso tempo, l’operatore informa gli accertatori che, individuati i sacchi contrassegnati dagli adesivi, passano dai rispettivi cittadini per azioni informative di richiamo e sensibilizzazione.

Le azioni per migliorare la qualità della raccolta differenziata di plastica e lattine riguardano sia gli utenti domestici che non domestici. Per raggiungere e sensibilizzare gli utenti non domestici, il Comune ha coinvolto le associazioni di categoria per ricordare i comportamenti virtuosi e le modalità corrette di esposizione dei sacchi. Plastica e lattine vanno infatti raccolti in quelli gialli (disponibili nelle edicole e agli ecosportelli) e messi fuori il mercoledì sera dalle 19 alle 24.