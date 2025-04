"Raccolta rifiuti. Così non va"

"Bisogna migliorare la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata. Non solo. Bisognerebbe dare un occhio di riguardo in più alle associazioni, aiutandole a risolvere i problemi e a incrementare le attività". Parole semplici che racchiudono concetti chiari, quelle del cittadino Claudio Pasotti. L’uomo ritiene infatti che Sesto Imolese abbia tanto potenziale, ma che le istituzioni non vengano abbastanza incontro alle associazioni per migliorare la città. "Per fare delle iniziative ci vuole tanta burocrazia: permessi, spazi, aiuti economici, ma non solo. Noi vorremmo un aiuto in più" conclude.