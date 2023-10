Raddoppia la rassegna ‘Miscellanea’ . L’iniziativa dell’Auser anche il venerdì

Raddoppia ‘Miscellanea’, l’iniziativa culturale promossa dall’associazione Auser.

Oltre ai consueti incontri che si svolgono tutti i lunedì alle 14.30 alla sala delle Stagioni, Auser Imola e il Centro sociale Tiro a Segno sono riusciti ad organizzare un ciclo parallelo in programma tutti i venerdì, sempre alle 14.30, ingresso gratuito, negli spazi del centro sociale, in via Tiro a Segno 2.

"Altri appuntamenti – spiegano dall’associazione – per approfondire temi interessanti e al tempo stesso socializzare, trascorrendo alcune ore in compagnia".

Il centro sociale Tiro a Segno è tra le associazioni che hanno aderito al progetto ‘Noi ci siamo! Contrasto alla solitudine’, promosso da Auser Imola e Asp Circondario imolese. Per questo motivo, gli anziani e non solo, interessati alle iniziative in programma, che non hanno modo di raggiungere il centro sociale, possono contattare i volontari del progetto e richiedere di essere accompagnati da Auser (Per info: tel. 370 3046074)

Ecco i prossimi incontri di questo secondo ciclo ‘parallelo’ organizzato dall’Auser.

Venerdì 27 ottobre - Carla Casadio Prati: Omaggio a Iva Zanicchi e lettura del libro ‘Polenta di castagne’. Venerdì 3 novembre – Antonio Zambrini: 10 erbe medicinali da conoscere. Venerdì 10 novembre – Flaminia Codronchi: Grandi romanze liriche e grandi interpreti. Venerdì 17 novembre – Matteo Bacci: Un artista imolese d’adozione: Anacleto Margotti 1895-1984. Venerdì 24 novembre – Carla Cacciari: La danza nella storia. Venerdì 1 dicembre – Lia Giberti Sarti: Presentazione del libro ‘Il bambino della fortuna’. Venerdì 15 dicembre – dottoressa Mabel Martelli – Lucia Valtancoli: Buone pratiche e stili di vita per prevenire la demenza.