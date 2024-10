Riasfaltata Via Lasie. Parte il cantiere. Disagi per il traffico da oggi a fine mese

Disagi in vista per gli automobilisti che, nelle prossime due settimane, transiteranno nella zona industriale della città. Da oggi a giovedì 31 ottobre saranno infatti attive alcune modifiche temporanee alla viabilità di via Lasie, una delle strade peggio ridotte dell’intera area, per consentire lo svolgimento di lavori programmati.

Subissato negli ultimi tempi dalle segnalazioni dei cittadini, e bersagliato dalle critiche delle forze politiche di opposizione, ieri il Comune ha fatto sapere che "dopo la richiesta e numerose sollecitazioni per l’anticipo dei lavori", è stato ottenuto che "la riasfaltatura fosse completa e non una sola manutenzione del tappeto/manto stradale". Gli interventi previsti includono infatti, oltre al tappeto (per circa quattro centimetri), anche il rifacimento del binder stradale (di circa sei-otto centimetri). Nel complesso, l’intervento ha un costo di circa 240mila euro più Iva.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale in alcuni tratti della strada (sempre dalle 8.30 alle 17) da oggi a venerdì 18 ottobre; poi ancora da lunedì 21 a venerdì 25; e infine da lunedì 28 a giovedì. Le restrizioni interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria di via I Maggio e via Gambellara fino all’intersezione con via Lughese. In base all’avanzamento dei lavori, potranno essere istituiti sensi unici alternati con regolazione semaforica o con l’ausilio di movieri. Sono esclusi dal divieto i veicoli delle forze dell’ordine, del soccorso, del trasporto scolastico, i residenti e coloro diretti alle attività commerciali situate nella zona interessata dai lavori.

"I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e comunicate eventuali ulteriori variazioni alla viabilità", assicurano dal Comune, invitando i cittadini a "prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i propri spostamenti in anticipo per ridurre i disagi".

I lavori saranno svolti da Heratech e Impresa Coromano, ditte alle quali "dopo numerosi sopralluoghi", dal Municipio fanno sapere di aver "chiesto di accelerare vista l’importanza che quell’arteria ricopre nella rete stradale della città (per la zona industriale e per il collegamento Nord-Sud)".

Soddisfatto il sindaco Marco Panieri, che definisce quello su via Lasie un "importante intervento". E aggiunge: "Viste le numerose sollecitazioni che da tempo arrivavano dai cittadini relativamente alle condizioni della strada e che avevamo colto, vista l’importanza che la via ricopre per la viabilità della città, abbiamo costruito un gioco di squadra con Hera per rispondere in modo condiviso e coordinato a una importante necessità del territorio. Ringrazio i tecnici e quanti hanno lavorato – conclude il sindaco Panieri – per l’avvio di questo cantiere".