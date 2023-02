Ricettazione: due denunce

La polizia ha denunciato a piede libero per ricettazione in concorso un ragazzo e una ragazza, entrambi di 28 anni, in relazione a un episodio accaduto l’altro pomeriggio nel parcheggio del Leonardo. Nei loro confronti, il questore ha disposto anche il foglio di via obbligatorio: non devono farsi più vedere a Imola. Una volante della polizia ha dunque notato fuori dall’Iper due giovani, un ragazzo residente a Bologna e una ragazza residente a Modena, entrambi di origini nomadi, che stavano per salire in auto. Il loro atteggiamento ha indotto i poliziotti a fermarli e a controllarli e la loro mancata collaborazione ha spinto gli agenti a portarli in commissariato, per una perquisizione più approfondita. Lei aveva un portafoglio alla cintura, lui aveva con sé 40 euro. Nel portafoglio c’erano anche gli effetti personali di una imolese di 88 anni, che poco prima alle casse dell’Iper si era accorta di essere senza portafoglio, e di lì a poco avrebbe fatto denuncia. Nella borsa di lei e nell’auto c’erano anche 94 bustine di Pokemon (6 euro l’una), 49 pacchetti di figurine di calciatori Panini (3,90 euro l’una) e 27 pacchetti di figurine Amici cucciolotti (5,60 a pacchetto). I giovani non hanno saputo spiegarne la provenienza. Da qui l’accusa di ricettazione in concorso.