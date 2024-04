Rigenerazione urbana. Via la pensilina ’dannata’

Sono serviti anni di trattative e discussioni; ma finalmente la fermata degli autobus in viale Carducci verrà riqualificata. All’altezza del Centro intermedio è infatti in arrivo una nuova pensilina al posto della vecchia struttura che, essendo chiusa ai lati e avendo una lunga seduta unica, ormai da tempo era diventata teatro di bivacchi ed episodi di degrado urbano.

Una situazione insostenibile per i residenti; e che non a caso aveva portato, un paio di anni fa, il sindaco Marco Panieri a vietare il consumo di alcolici in quella zona attraverso un’ordinanza poi estesa nei mesi successivi ad altre aree vicine. Va detto che nell’ultimo periodo, grazie anche all’installazione di un paio di telecamere di videosorveglianza seguita a un paio di interventi compiuti da polizia e carabinieri, la situazione di quella zona era migliorata. Ora, ecco anche quello che si spera possa rappresentare l’ultimo atto di una vicenda che ha tenuto banco a più riprese anche in Consiglio comunale.

Secondo la tabella di marcia stilata ieri dal Municipio, giovedì 18 sarà effettuato lo smontaggio della pensilina. Si partirà dai pannelli con le rappresentazioni di Andrea Pelliconi, in arte ‘Fungo’, che decorano l’attuale struttura. Quello sguardo apprezzato nel tempo da tanti imolesi, che di certo avrebbe meritato miglior sorte, sarà restituito all’artista.

Successivamente, lunedì 22, la ditta incaricata installerà la nuova pensilina. Nelle anticipazioni del Comune, che ha diffuso ieri anche alcuni rendering, la nuova struttura sarà in linea con quelle già esistenti nei viali del territorio e avrà una pannellatura modificata, trasparente, e nuove sedute singole in acciaio. In un secondo momento, sarà anche progettato e realizzato un impianto di illuminazione interno alla pensilina, collegato alla rete pubblica.

"Si completa un passo per la rigenerazione urbana di un’area che aveva vissuto da tempo alcune problematiche e per il miglioramento della vivibilità del trasporto pubblico – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini –. Dopo un intervento sull’illuminazione pubblica, ordinanze ad hoc contro il consumo di alcol dell’area e l’installazione di due nuove telecamere di videosorveglianza, oggi si sostituisce la pensilina. Una struttura moderna, trasparente, che non permette comportamenti impropri con le sedute e in linea di design con quelle già esistenti. Ancora una volta, rispondiamo in modo concreto alle esigenze dei cittadini e proseguiamo una rigenerazione diffusa della città".