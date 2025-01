Riparte la stagione di Erf . Trio Smetana allo Stignani

Primo concerto del nuovo anno per la nona stagione di ERF#StignaniMusica. Domenica 26 gennaio alle 21 sul palco del teatro comunale salirà il noto ensemble da camera ceco Trio Smetana (Jitka Cechová al pianoforte, Markéta Janoušková al violino e Jan Pálenícek al violoncello) conosciuto per la sua eccellenza nell’interpretazione del repertorio classico e romantico, con un programma che è un vero e proprio tributo alla cultura musicale della Repubblica Ceca, spesso ancora poco conosciuta, e che segue l’Anno della musica Ceca 2024, appena festeggiato nell’ultima edizione estiva di Emilia Romagna Festival, una sorta di giubileo che si ripete ogni dieci anni per celebrare i fasti musicali di questo Paese.

Il Trio che prende il nome proprio dal compositore più rappresentativo della Repubblica Ceca, Bedrich Smetana, uno dei più grandi esponenti della musica romantica, eseguirà un originale repertorio che include un brano dello stesso Smetana, il Trio per pianoforte in sol minore op. 15, un brano del compositore boemo Josef Suk, il Trio in do minore op.2, e un brano di Antonín Leopold Dvorák, compositore ceco, che insieme a Bedrich Smetana e Leoš Janácek è stato uno dei massimi protagonisti della musica boema del XIX secolo.

Il Trio Smetana, fondato nel 1934 dal leggendario pianista ceco Josef Pálenícek, rappresenta una delle formazioni da camera più emblematiche della Repubblica Ceca, portavoce della ricca tradizione musicale boema. Con una carriera che attraversa quasi un secolo, il trio è noto per le sue interpretazioni emotivamente intense e tecnicamente impeccabili, che spaziano dai grandi classici del repertorio cameristico alle opere di compositori cechi come Smetana, Dvorák e Janácek. Attualmente formato da Jitka Cechová (pianoforte), Markéta Janoušková (violino) e Jan Pálenícek (violoncello, figlio di Josef), il gruppo ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, mantenendo viva l’eredità musicale del suo fondatore e collaborando con direttori e orchestre di fama internazionale. La loro discografia, realizzata principalmente con l’etichetta Supraphon, ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi. Per la stagione 2024/25, la Wigmore Hall, una delle sale da concerto più prestigiose al mondo, ha scelto proprio lo Smetana Trio come ensemble residenziale.

Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 20 euro; II settore (palchi laterali) 16 euro; loggione 12 euro.