Rotatoria sulla via Emilia. Oggi tocca alla segnaletica. I lavori vedono il traguardo

Proseguono, sperando anche nella clemenza del tempo, i lavori per il completamento della nuova rotatoria tra Via Emilia, Viale Roma, Via Cova e Via Repubblica. Il cronoprogramma è stato aggiornato nelle ultime ore includendo i lavori svolti nei giorni scorsi e mettendo in calendario una serie di interventi programmati per i prossimi giorni ma sui quali, si diceva, avrà un’incidenza anche l’eventuale arrivo di nuove piogge che, inevitabilmente, finirebbero col fermare pale e ruspe facendo slittare l’attesissimo fine lavori di un’opera che ha avuto una partenza sprint nei mesi scorsi ma che nelle ultime settimane ha subito un rallentamento.

Andando a ritroso, nei giorni scorsi è stato completato e riaperto il braccetto in direzione Imola–Casello A14, e sono stati completati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione all’innesto della nuova rotatoria su via Cova e nel tratto di via Repubblica fino all’intersezione con viale Gramsci. Il nuovo cronoprogramma dei lavori, aggiornato a causa delle precipitazioni della scorsa settimana e delle previsioni meteo per i prossimi giorni, ha previsto lunedì i lavori per il completamento dei braccetti di viale Roma e via Mazzini, e ieri il rifacimento della pavimentazione della via Emilia tra la rotatoria MD e la nuova rotonda.

I prossimi giorni, da oggi fino a venerdì, saranno invece dedicati al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla posa della segnaletica verticale, con possibili limitazioni al traffico parziali o temporanee durante gli interventi, con invito dunque ad essere prudenti rivolto a chi si trovasse in questi tre giorni a transitare dalla zona dei lavori. Volgendo l’orizzonte più avanti nel tempo, nelle prossime settimane è già stata annunciata la posa in opera del cordolo lungo la via Emilia, tra la rotatoria MD e la nuova rotonda. Dal comune annunciano infine che l’apertura definitiva dei braccetti di via Mazzini e viale Roma, che era stata prevista ad annunciata per la settimana in corso, sarà oggetto di una successiva comunicazione. Occorrerà, insomma, avere ancora pazienza, ma il traguardo non è ormai distante.

Claudio Bolognesi