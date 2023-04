‘Sabato Sera’ fa da ufficio stampa

Area Blu prova a cambiare marcia sul fronte della comunicazione. La società partecipata dal Comune ha deciso infatti di affidare "elaborazione e stesura comunicati stampa e promozione, sul quotidiano e sui canali web del Sabato Sera, delle iniziative e dei bandi". Così almeno recita la determina attraverso la quale si appalta in servizio. In realtà, il contratto (4.200 euro più Iva per un anno, rinnovabile per altri 12 mesi) verrà stipulato con la cooperativa di giornalisti Corso Bacchilega, editore e proprietario del settimanale imolese Sabato Sera, che molto probabilmente opererà da ufficio stampa, curando cioè stesura e invio del materiale destinato ai media.