Sacmi, conti ok. L’utile supera i 200 milioni

Si è chiuso con un fatturato consolidato di 1,728 miliardi di euro l’esercizio 2024 di Sacmi, colosso imolese attivo nella fornitura di tecnologie avanzate per i settori della ceramica, della plastica, del ‘food & beverage’, dei metalli, del ’packaging’ e dei materiali avanzati. Il margine operativo lordo, spiegano dal gruppo, si è attestato a oltre 320 milioni e l’utile netto oltre i 200 milioni. Il patrimonio netto ha superato per la prima volta il miliardo a quota 1.055 milioni, 172 in più sul 2023. Sul fronte occupazionale, a fine 2024 Sacmi ha registrato 4.756 dipendenti, con oltre il 50% di ingressi under 30.