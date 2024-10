Sacmi inaugura a Terlizzi. Nuova sede per Pack Sud

Taglio del nastro per la nuova sede di Pack Sud (gruppo Sacmi) a Terlizzi, in provincia di Bari. L’inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza dei vertici di Pack Sud e di quella dell’azienda imolese, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali. Fondata nel 2003, Pack Sud dal 2020 è parte del gruppo Sacmi. Inquadrata all’interno del comparto ‘Packaging & Chocolate’, Pack Sud ha portato in dote a Sacmi un importante know-how tecnologico, completando la gamma di offerta nel confezionamento. Allo stesso tempo, l’ingresso nella famiglia Sacmi ha significato per Pack Sud l’inizio di una nuova fase di espansione sui mercati internazionali, grazie alle sinergie con la capogruppo e alla rete globale di sedi e filiali del gruppo imolese.

"Siamo qui per celebrare un’altra tappa di un percorso di grande successo avviato insieme quattro anni fa – ha sottolineato il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi, alla cerimonia inaugurale –. Pack Sud è una realtà perfettamente integrata all’interno di Sacmi, che ha portato in dote al nostro business competenze importanti, rafforzando l’offerta in un segmento strategico in ambito packaging. Siamo molto orgogliosi, e l’inaugurazione lo dimostra, di avere creato le premesse per nuove opportunità di lavoro e sviluppo in questo bellissimo territorio".

Grande soddisfazione da parte di Daniele Gadaleta, amministratore delegato di Pack Sud. "Parliamo di un’eccellenza italiana nel settore del confezionamento, una realtà in continua crescita grazie a una squadra eccezionale e alle nuove sinergie realizzate in questi anni – ha spiegato –. L’ingresso in Sacmi è stato un momento di svolta: abbiamo rafforzato le nostre competenze, acquisito nuove risorse, accresciuto la nostra reputazione nel mercato. Per questo ringrazio tutti a partire dal Consiglio di amministrazione della capogruppo Sacmi e tutta la struttura della business unit ‘Packaging & Chocolate’ per la fiducia e il supporto costanti".