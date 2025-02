Sagre, la Pro loco ’studia’ l’agenda: "Esordio con la Festa dei fiori"

Sono settimane di grandi manovre in casa della Pro Loco Alidosiana per stilare il tradizionale calendario di eventi e sagre del paese. Un cartellone particolarmente atteso, tra i più ricchi di iniziative di tutta l’area circondariale, che alle latitudini dell’alta vallata del Santerno muove pure una bella fetta di economia. Già, perché i proventi raccolti durante le feste vengono in gran parte reinvestiti nella politica di autofinanziamento delle associazioni ed in azioni utili per la comunità: "Il 2024 si è chiuso discretamente perché il meteo avverso ha inciso su una serie di giornate durante i nostri eventi – confida Paolo Franceschi al timone della Pro Loco Alidosiana –. Il maltempo è un elemento purtroppo imprevedibile ma determinante nel computo generale. Rimandare o posticipare le date sarebbe complicato e, negli anni, abbiamo notato che i rinvii non sono mai troppo graditi dal pubblico". Tante, però, le note liete: "Le giornate baciate dal sole hanno registrato picchi di visite e consensi altissimi – continua –. Bene anche l’idea di avvicinare sempre più la zona nevralgica delle sagre al centro storico del paese con la chiusura al traffico di un tratto della provinciale Montanara con la creazione di isole pedonali per il passeggio della gente tra le bancarelle".

Intanto, anche se manca ancora l’ufficialità, qualcosa trapela sul fronte agenda: "Si partirà il 25 aprile con la Festa dei Fiori che è diventata ormai l’apripista del calendario – anticipa Franceschi –. L’Anpi curerà la parte gastronomica mentre a carico della Pro Loco ci sarà l’organizzazione dei banchi degli espositori". Tra fine giugno e inizio luglio, invece, confermatissimo il fascino delle Feste Rinascimentali così come, il 23-24 e 30-31 agosto la Sagra del Porcino. Le celebrazioni legate al gusto ed ai sapori del re dei funghi commestibili, declinate in prelibatezze sfornate all’altezza del grande stand gastronomico, sono diventate da tempo uno degli autentici punti fermi dei programmi di Castel del Rio. Attorno alla metà del mese di settembre virata sul tartufo prima dell’immancabile full immersion autunnale, con ben quattro domeniche di ottobre di sagra, dedicata al marrone: "Il conto alla rovescia per i preparativi è già scattato e, anche questa volta, potremo contare su un gruppo di volontari carico e affiatato che incarna tutte le generazioni di alidosiani", conclude il presidente della Pro Loco.

Mattia Grandi