Sale la febbre per Max . Aperta anche la Rivazza

Cornice da grande evento per il concerto di Max Pezzali, di scena all’Autodromo sabato 12 luglio alle 21. A due mesi dal semaforo verde alla prevendita dei biglietti per lo show, scattato appunto a inizio ottobre, è stata decisa l’apertura della Rivazza. Oltre che nel paddock, i fan dell’ex 883 potranno dunque accomodarsi sulla tribuna in collina. È stato lo stesso Pezzali ad annunciare via Instagram la novità. "La mitica Rivazza anche per Max", il commento arrivato invece, sempre via social, dell’assessora ad Autodromo, Turismo e Grandi eventi, Elena Penazzi. I biglietti sono già in vendita su Ticketone a 46 euro, un prezzo più basso rispetto a quello dei tre settori (prato gold, prato silver e prato) nei quali verrà suddiviso il paddock.

Non si hanno ancora dati sull’andamento della prevendita, ma basti pensare che nel 2022 l’apertura della Rivazza per il concerto di Cesare Cremonini venne annunciata al superamento di quota 60mila biglietti venduti (alla fine gli spettatori in Autodromo furono oltre 70mila); mentre per i Pearl Jam, con 60mila spettatori complessivi, la collina restò chiusa (non senza qualche polemica).

Alla luce di ciò, facile ipotizzare che siano già state vendute alcune decine di migliaia di tagliandi. Del resto, al netto di nuove disponibilità, al momento su Ticketone risultando esauriti i biglietti per prato gold (la zona più a ridosso del palco) e silver. Ancora in vendita, invece, il prato (la terza fascia per distanza dal palco) e appunto la tribuna della Rivazza. Non è ancora chiaro se, sempre prendendo come riferimento i concertoni del 2022, il palco verrà posizionato come per Vasco Rossi, rivolto cioè proprio verso la Rivazza, oppure come per Cremonini e Pearl Jam, vale a dire in fondo al paddock e direzionato verso l’ingresso principale del circuito.

"Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – ha dichiarato nelle scorse settimane Pezzali –. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi".