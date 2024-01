Scheda al vertice di Federagit

L’imolese Elena Scheda è la nuova presidente di Federagit regionale, l’associazione che raccoglie guide turistiche, accompagnatori turistici guide ambientali-escursionistiche e interpreti. A eleggerla, assieme ai nuovi membri del consiglio regionale, l’assemblea che si è riunita nei giorni scorsi a Bologna. "Il mio compito sarà quello di presentare le nostre istanze sindacali alla Regione per quello che riguarda la normativa per le nostre professioni – ha ricordato Scheda a margine della propria elezione –. In quanto membro della presidenza nazionale di Federagit, ho avuto la possibilità di partecipare agli incontri sul disegno di legge per le guide turistiche diventato legge lo scorso dicembre. Sicuramente la legge non è perfetta, è il risultato di un compromesso tra le parti interessate. Resta il fatto che l’abbiamo portata a casa, e che contiene diversi traguardi come l’istituzione di un elenco nazionale, un esame di abilitazione che verrà erogato con modalità uguali per tutti a livello nazionale, un nuovo tesserino con codice univoco di identificazione che mi auguro faciliterà l’individuazione degli abusivi".

Laureata alla Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì, Scheda, che è anche sommelier, è specializzata nel settore dell’enogastronomia. Collabora con diverse istituzioni del territorio imolese quali IF (Imola Faenza tourism company), la Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Imola e l’Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna (Dozza). Svolge la sua attività di guida e accompagnatore turistica di Bologna, Imola, Dozza, Modena e Ferrara.