Scontro fra due auto a Villa Fontana, paura per un bambino di 2 anni

Incidente con un bambino a bordo. Paura mercoledì sera a Villa Fontana, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto in via di Villa Fontana alle ore 19.45, all’altezza del numero civico 1773: un 24enne diretto verso Forlì al volante di una Punto si è scontrato all’incrocio con via Rossi con un’Alfa Tonale, guidata da una 46enne di Medicina, diretta verso nord. A bordo dell’auto c’era un bambino di due anni. Nel sinistro fortunatamente il bimbo è rimasto illeso mentre la madre è stata portata in ospedale a Imola con lievi ferite, illeso anche il conducente della punto. Rilievi della polizia locale.