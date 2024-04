Scontro frontale sulla Lughese. Ragazza in moto contro un’auto. Ricoverata al Bufalini: è grave

Pauroso incidente sulla Lughese, una ragazza imolese di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. È successo tutto nel primo pomeriggio di ieri, quando erano da poco passate le 14.30.

Secondo una primissima ricostruzione fatta dalla polizia locale del corpo unico del circondario imolese, la ragazza – m. l. le sue iniziali – era diretta da Lugo verso Imola a bordo di una moto Ktm 125. All’altezza di San Prospero (all’incirca nei pressi dell’azienda Lisam), lo scontro, terribile, con una Ford Fiesta condotta da un lughese di 58 anni, proveniente dalla direzione opposta.

La ragazza è stata catapultata in avanti con la moto, riportando ferite molto gravi, in particolare agli arti inferiori.

Sul posto è arrivato il 118 e, data la gravità della situazione, anche l’elisoccorso, atterrato in mezzo alla carreggiata, che nel frattempo era stata chiusa dalla polizia locale. La ragazza era cosciente ed è stata trasportata con il cosiddetto ‘codice rosso’, che indica i casi più gravi, all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza è ricoverata con prognosi riservata, ma secondo quanto è stato possibile apprendere ieri sera, non risultava in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per oltre un’ora per consentire i rilievi della polizia locale (sul posto con due pattuglie) che dovrà accertare la dinamica esatta dell’accaduto. L’impatto sarebbe comunque avvenuto, secondo le prime informazioni raccolte – da verificare –, nella carreggiata dell’automobile. Ieri sera non era chiaro se fossero coinvolti nell’incidente altri mezzi. Negativo il test dell’etilometro fatto al conducente della vettura, una prova che viene sempre fatta in questi casi.

Per la durata della chiusura, il traffico è stato deviato sulle strade laterali, in totale per circa un’ora.

È intervenuta sul posto per i soccorsi anche una squadra dei vigili del fuoco.

