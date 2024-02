Scuola materna, intitolazione a Giancarlo Cerini

Il Comune ha dato parere favorevole alla proposta di intitolazione a Giancarlo Cerini della scuola dell’infanzia statale del plesso Sante Zennaro. L’istanza è stata avanzata dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5, Adele D’Angelo. Cerini è stato prima maestro elementare, poi direttore didattico, poi ispettore dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale e infine presidente della Commissione nazionale infanzia al ministero dell’Istruzione.

"Una personalità enorme per il mondo della scuola a tutti i livelli e un riferimento assai prezioso e importante anche per il nostro territorio – spiega Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola –. Appassionato, competente e gentile, con le sue riflessioni e i suoi scritti la sua lezione rimane scolpita in quanti hanno avuto modo di ascoltarlo e di leggerlo. Con lui anche la scuola del territorio imolese è cresciuta davvero. Più volte protagonista di momenti formativi, conferenze, iniziative, incontri e dibattiti, ha lasciato un ricordo bellissimo in tanti nostri insegnanti ed educatori. In particolare, ha dedicato molte energie alla crescita del sistema integrato 0/6 anni e all’infanzia, che qui sono un patrimonio consolidato e diffuso. Pertanto, intitolargli una scuola dell’infanzia significa ricordarlo nel migliore dei modi".

Soddisfatta anche la dirigente D’Angelo. "Cerini è stato un punto di riferimento certo per qualsiasi problema che riguardasse la scuola – commenta la guida dell’istituto comprensivo 5 –. Competente, capace di prendersi cura della scuola, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, ha elaborato, oltre ai moltissimi documenti cardine per le Istituzioni scolastiche, le linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. Ma anche elemento di spicco, sul piano nazionale, dell’associazionismo dei docenti. È così che la nostra la comunità scolastica tutta intente ricordarlo. E nel ricordo, riconferma l’impegno nel proseguire il percorso sul piano dell’impegno per una scuola migliore che Cerini ha indicato e intrapreso".

La cerimonia di intitolazione avverrà nelle prossime settimane.