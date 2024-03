Semaforo a chiamata all’incrocio pericoloso. C’è il via libera

Via libera all’attivazione del semaforo a chiamata all’incrocio tra le vie Fossetta Selice e provinciale Selice, nella zona industriale della città. La maggioranza ha infatti approvato una mozione che impegna il sindaco Marco Panieri e la sua Giunta a rendere operativo l’impianto rimasto finora spento. Hanno votato a favore del documento Pd, Imola corre e Sinistra imolese. Si sono invece astenuti Lega e lista civica Cappello.

"L’attraversamento di quel tratto è problematico – ricorda Mirella Pagliardini, prima firmataria della mozione –. È una situazione avvertita come pericolosa dai cittadini, che lo affrontano come fosse una roulette russa. Chiediamo di prendere in esame questa criticità e di verificare le condizioni di fattibilità per l’attivazione del semaforo".

Rassicurazioni sono arrivate, su questo fronte, dall’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada. "Il tema della viabilità di via Selice è attenzionato in senso ampio – rimarca Spada – e siamo consapevoli di alcune criticità presenti in quel tratto sollecitato dal transito di numerosi veicoli anche pesanti. Dopo aver analizzato i flussi, possiamo dire che l’attivazione di quel semaforo, a differenza di quanto accadrebbe con l’accensione di quello nella parte iniziale della strada, non provocherà rallentamenti o aumento di traffico".