Serie Young a palazzo Monsignani. Le note giovanili tra Brahms e Cras

La serie Young della rassegna ‘I Concerti dell’Accademia’, cartellone dedicato agli allievi dell’Accademia internazionale Incontri con il maestro di Imola, prosegue domani alle 18.30 nella sala Cefla di palazzo Monsignani. Ad aprire il concerto, il duo formato da Edoardo Cessari (allievo del Maestro Antonello Farulli all’Accademia di Imola e recente vincitore del XVII Premio Nazionale delle Arti) alla viola e Domenico Bevilacqua al pianoforte, impegnati nella Sonata in Fa minore op. 120 n. 1 di Johannes Brahms. Composta nell’estate del 1894, la Sonata venne eseguita per la prima volta nell’autunno di quello stesso anno al Großer Musikvereinsaal di Vienna; già tre anni prima Brahms aveva scritto a Simrock: "Comprenderà, immagino, le ragioni per le quali ho apposto la parola ‘fine’ alla mia attività creativa e del resto l’ultimo dei Volkslieder, nel raffigurare un cane che si morde la coda, allude simbolicamente proprio a tale concetto, nel senso che la vicenda è ormai conclusa".

Nella seconda parte, il Trio David, composto da Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello, proporrà il Trio per archi di Jean Cras. Il Trio David si è formato a Imola da allievi del maestro Antonello Farulli ed è stato portato in tournée all’estero grazie al progetto dell’Accademia di Imola con il Cidim dedicato alla promozione dei giovani talenti italiani. Le opere del compositore francese, che era anche ufficiale di Marina, traggono ispirazione non solo dalla nativa Bretagna, ma anche dai viaggi in Africa e dalla imprese per mare. "Vorrei – scriveva il compositore – che i tre strumenti dessero il massimo delle loro possibilità, per creare un’impressione di pienezza, difficile da ottenere con tre archetti. Tuttavia, adattando la scrittura alle risorse dei tre strumenti, se ne può aumentare notevolmente l’effetto, ed è interessante cercare di costruire qualcosa con pochi mezzi". Il concerto è a ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti e sarà accompagnato da un brindisi a cura del Caffè del Grillo.