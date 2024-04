Servizio educativo prescolare, entro il 5 maggio le richieste

È stato approvato il bando per le iscrizioni al Servizio educativo prescolare di Sassoleone per l’anno educativo 2024-2025. Fino al 5 maggio, quindi, sarà possibile inviare all’ufficio scuola del municipio di Casalfiumanese le domande per l’ammissione alla frequenza dei bambini residenti nati dal 2019 al 9 maggio 2024. Vincolante la regolarità degli obblighi vaccinali. Possibile, per i genitori dei bimbi non residenti in area casalese, presentare comunque la richiesta che verrà presa in carico al completamento della lista dei locali in base alla residua disponibilità dei posti. Il servizio è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16.45 a partire dal mese di settembre e fino al 31 luglio 2025. Le domande di ammissione, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito web del municipio e in distribuzione presso l’ufficio scuola, potranno essere inviate per posta elettronica mail scuola@comune.casalfiumanese.bo.it o presentate a mano all’ente.