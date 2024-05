Si chiude l’anno scolastico di ’Cronisti in classe’. Gli argomenti che hanno trattato gli studenti

Dopo essersi sfidati per mesi a colpi di articoli, ricerche e studi approfonditi, gli studenti e le studentesse delle scuole di Imola possono deporre le penne sul banco. Questa, infatti, è l’ultima pubblicazione prevista per Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo promosso dal nostro quotidiano che coinvolge le classi delle scuole medie ed elementari, offrendo loro la possibilità di cimentarsi nel mondo dell’informazione e della comunicazione. È stata un’edizione straordinaria, che ha visto scendere in campo diversi istituti e tanti allievi, dei veri cronisti in erba, che hanno deciso di approfondire alcune tematiche, anche difficili da trattare. I giovanissimi hanno studiato, indagato e analizzato il loro argomento. A modo loro, poi, hanno scritto su carta la loro verità. Dal femminicidio ai diritti umani, fino all’interesse per la scienza e a quello per la legalità e l’uguaglianza, passando dalla guerra in Medio Oriente alle interviste politiche, sono stati tantissimi i temi trattati dai piccoli cronisti. Che l’anno prossimo possano sfidarsi nuovamente, magari con l’idea di diventare veri giornalisti.