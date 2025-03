Sorpreso a rubare in un ristorante e in uno stabilimento

In manette per furto e danneggiamenti. L’altro ieri i carabinieri di Riccione hanno inseguito e arrestato un tunisino di 23 anni che era stato sorpreso a rubare al ristorante Mariscos. I militari sono stati allertati da una telefonata di un dipendente del ristorante che, giunto sul posto di lavoro, ha trovato all’interno del locale un giovane intento a rovistare tra gli scaffali. L’uomo si è dato alla fuga, dirigendosi verso il vicino stabilimento di spiaggia, al momento chiuso. La pattuglia giunta sul posto ha individuato il nordafricano che, alla vista dei militari, ha tentato di scappare. Dalle testimonianze raccolte si è appreso che il 23enne aveva in precedenza danneggiato un altro stabilimento balneare, forzando le serrande e rompendo i vetri delle finestre con il lancio di mattoni nel tentativo di entrare a rubare. Da ulteriori accertamenti si è scoperto che lo straniero aveva già precedenti per furti, ed era stato sottoposto per questo l’obbligo di firma. Il 23enne ha passato una notte nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri e ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori misure cautelari.